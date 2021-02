Les comités de la honte

CONTRIBUTION (TAMURT) – Les walis et les sous-préfets imposés à la Kabylie sont toujours à l’affût d’ingérence dans les affaires de Tajmaat. Ils ont fini par miner la Kabylie par leurs pions et des affairistes sans scrupules qui agissent sans l’ombre d’un doute afin d’accomplir leur sale besogne. Ils installent docilement des comités de villages « fantoches » mais vite contestés par la population.

Dernièrement, ils ont trouvé une autre idée plus ingénieuse en imposant des islamistes de tous acabits au sein de Tajmaat. Certes, ces islamistes ne portent pas de longues barbes ni de Djellaba mais ils occupent la scène d’une manière ostentatoire. Dès leur investiture, ils récitent des versets coraniques et débutent leur projet par des « interdits ». Laenaya du village n’est qu’un souvenir lointain, toutes les valeurs kabyles sont bannies de Tajmaet et créer une atmosphère de désolation et de désespoir.

La charia s’installe subrepticement et les villageois ne se rendent compte de rien, bonne tactique. Ils interdisent la musique et la culture en générale. Les filles et femmes du village portent le voile ostentatoirement et affichent leurs opinions. Les athées et vrais démocrates sont bannis et marginalisés. Pointés du doigt, ils deviennent minoritaires. Ils sont, désormais, livrés à la vindicte populaire. Une deuxième mosquée s’impose et sera construite incessamment en un temps record, gratifié par une grande Zerda où toute la racaille de la direction des affaires religieuses et de la Wilaya de Tizi-Ouzou est invitée. Un tapis rouge sera déroulé et mis à leur entière disposition pour accueillir ces fanfaronnades.

Imeghben « les démocrates » et les laïcs sont désormais des intrus et des mécréants. Ils n’ont aucune parole, deviennent des naturalistes et autres nostalgiques et rêvent d’un monde déjà révolu. Des écriteaux bien calligraphiés ornent les murs du village, les fêtes religieuses sont célébrées grandement. Des sommes faramineuses sont dépensées dans le méandre de l’inculture et de la déraison. Les vieux meurent dans l’indifférence totale, certains jeunes sombrent dans la drogue, la délinquance ou tentent l’exil à la recherche du bonheur.

Les barbus et les salafistes s’invitent et entrent en scène. Ils s’accaparent définitivement de Tajmaet. Les fontaines publiques ornées de motif kabyle sont démolies, Tajmaet se transforme en une grande mosquée avec un logement spacieux pour le nouvel imam. Les femmes du village sont toutes voilées. Les enfants fréquentent désormais la nouvelle crèche où les rudiments de l’histoire islamique et le coran sont enseignés avec ferveur. Le village devient une petite république d’enturbannés rêvant de jeunes vierges chantant à la gloire de l’arabo-islamique.

L’avenir de la Kabylie repose sur son indépendance. Tous ces charlatans n’auront plus leur place dans une Kabylie libre et indépendante.

A. M