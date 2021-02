Les Tizi Ouzéens pourront sortir la nuit

TIZI OUZOU (TAMURT) – Les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou pourront désormais sortir la nuit mais jusqu’à 22 heures seulement après le réaménagement des horaires du couvre-feu. Désormais, le couvre-feu va être de 22 h à 5 h au lieu de 20 H à 5 h.

Cette mesure permettra à la population de « respirer » un peu après une privation de circuler dehors dès 20 ayant duré plusieurs mois. Cette mesure a été renouvelée tous les quinze jours jusqu’à ce que des citoyens de plusieurs régions expriment leur ras-le-bol. Pour rappel, ce couvre-feu fait partie des décisions prises dans le sillage de la lutte contre la propagation de la maladie de la covid-19 et la wilaya de Tizi Ouzou figure parmi les wilayas les plus affectées par le coronavirus aussi bien concernant le nombre de malades qui contractent ce maudit et méchant virus quotidiennement que concernant le nombre de morts enregistrés depuis le début de la pandémie en mars 2020.

De nombreux médecins et infirmiers, exerçant dans des hôpitaux et des cabinets privés de la wilaya de Tizi Ouzou, sont décédés après avoir contracté le coronavirus alors que de nombreuses personnalités du monde politique, culturel et sportif ont réussi à s’en sortir après avoir été contaminés. C’est le cas de nombreux joueurs de la Jeunesse Sportive de Kabylie. Il faut préciser en outre que le coup d’envoi de la campagne de vaccination contre la maladie de la covid-19 a été donné mardi 2 février au niveau de l’établissement hospitalier spécialisé en maladies cardiaques, situé dans la ville de Draa Ben Khedda (ex-Mirabeau).

Au total, il existe 84 points de vaccination sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou où les citoyens les plus vulnérables seront vaccinés en priorité ainsi que le personnel médical et paramédical qui sont également les premiers à en bénéficier tout naturellement et en toute logique.

Tarik Haddouche