Tizi Ouzou : Ali Mokrani n’est plus

KABYLIE (TAMURT) – Ali Mokrani, personnalité politique locale, ayant particulièrement émergé sur la scène médiatique en Kabylie durant l’année de la grève du cartable initiée par le Mouvement Culturel Berbère (MCB) en 1994-1995, est décédé à Paris, a-t-on appris de source sûre.

Originaire de Ldjemâa Nsaridj (Mekla) dans la wilaya de Tizi Ouzou, Ali Mokrani est décédé à l’âge de 76 ans après une longue maladie, a-t-on également appris de sources sûres. L’enterrement du défunt est programmé pour la journée du lundi 8 février 2021 au cimetière du village Ldjemâa Nsaridj, à midi, apprend-on en outre. La visite d’hommage et la levée du corps du défunt se feront également dans le village natal du défunt. Le regretté Ali Mokrani était président de la fédération des associations des parents d’élèves de la wilaya de Tizi Ouzou en 1994.

Cette dernière a été naturellement associée à la gestion de la grève du cartable du MCB. La fédération des parents d’élèves a fini par devenir acteur et partie prenante, aux côtés du MCB et d’autres organisations citoyennes dans la gestion de l’année du boycott scolaire qui avait paralysé toute la Kabylie de septembre 1994 à avril 1995. Lorsque les négociations avaient commencé à avoir lieu entre les représentants du MCB et de la société civile d’une part et le pouvoir d’autre part, Ali Mokrani faisait régulièrement partie de la délégation. Il a fait également partie de la délégation du MCB-Coordination nationale (proche du RCD) qui a avait signé les accords du 22 avril 1995 ayant mis un terme à la grève du cartable en Kabylie, qui avait duré plus de 7 mois.

Après la création du Haut-commissariat à l’Amazighité, Ali Mokrani avait été nommé membre de cette institution, rattachée à la présidence de la République et présidé au départ par Mohand Ou Idir Ait Amrane. Ali Mokrani était membre du comité pédagogique, scientifique et culturel du HCA pendant longtemps. Il a disparu de la scène publique depuis plusieurs années. Le HCA a rendu public un message de condoléance hier.

Idir Tirourda