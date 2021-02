L’Académie de Tamazight portée disparue

KABYLIE (TAMURT) – Désormais, il n’y a plus aucune nouvelle de l’Académie algérienne de langue tamazight. Sa mise en place a-t-elle été remise en cause ? Tout porte à croire que c’est véritablement le cas.

Il n’y a jamais eu de cas similaire en Algérie. On annonce la création d’une importante institution par décret présidentiel puis, on attend pendant des années pour que l’on annonce sa composante et le nom de son président. Après quoi, silence radio. Aucune suite n’est donnée à l’annonce théorique de la création de l’Académie algérienne de langue tamazight. Pour rappel, la création de l’Académie algérienne de langue tamazight a été officialisée le 27 décembre 2017, soit plus de deux ans après que le projet de sa fondation ait été annoncé officiellement par le pouvoir algérien. Mais depuis cette date, on ne voit rien venir. L’institution n’a même pas été installée officiellement conformément aux procédures d’usage.

Quant au président de l’Académie en question, en l’occurrence, le professeur Mohamed Djellaoui, qui était chef du département de langue et culture amazighes de l’université « Mohand-Ou-Lhadj » de Bouira, il n’a plus donné signe de vie depuis sa désignation. Il n’a, en outre, jamais effectué de sortie médiatique ni accordé d’interview pour au moins expliquer les raisons de ce retard et de cette éclipse mystérieuse et énigmatique. Le pouvoir algérien a toujours géré avec une légèreté déconcertante le dossier de l’Amazighité. A titre d’exemple, depuis la mort de Mohand Ou Idir Ait Amrane, le 1er novembre 2004, le Haut-commissariat à l’Amazighité (HCA), institution rattachée à la présidence de la République, est restée sans président à ce jour.

C’est Assad Si El Hachimi, secrétaire général, qui agit en véritable chef de cette institution alors que dans les textes officiels, un SG dans l’administration algérienne, s’occupe uniquement des affaires administratives.

Idir Tirourda