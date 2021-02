Tizi Ouzou : l’écrivain-journaliste Said Smail est gravement malade

KABYLIE (TAMURT) – L’écrivain et journaliste Said Smail est gravement malade, a-t-on appris auprès de son entourage. Son état de santé s’est particulièrement dégradé ces derniers jours, a-t-on également appris.

Said Smail est l’un des tout premiers journalistes dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il a exercé ce métier pendant plus de cinquante ans à partir de la ville de Tizi Ouzou à la radio et dans la presse écrite. Mais c’est en tant qu’écrivain que Said Smail s’est plutôt distingué puisqu’il est pratiquement le seul journaliste de Tizi Ouzou à avoir fini par devenir romancier et essayiste ayant à son actif de nombreux livres édités en Algérie et en France. C’est en 1988 que l’écrivain-journaliste Said Smail publia son premier roman, intitulé « Le crépuscule des anges ».

Par la suite, il a édité de nombreux autres romans à l’instar des « Barons de la pénurie », « L’empire des démons », « La vengeance des mal-aimés », « L’ile du diable »… Said Smail a également publié ses mémoires en plusieurs tomes, intitulés ; « Mémoires torturées ». Originaires de Tirmitine, près de Draâ Ben Khedda, Said Smail a toujours vécu dans la wilaya de Tizi Ouzou hormis pendant les années noires de terrorisme pendant lesquelles ils s’étaient exilé en France pur quelque temps. Mais il a fini par rentrer en Kabylie où il a continué d’y vivre paisiblement. L’équipe de Tamurt.info lui souhaite une prompte guérison.

Idir Tirourda