Tamazight : rien n’a changé après 5 ans

TAMAZGHA (TAMURT) – Cinq années après la « reconnaissance constitutionnelle » de tamazight comme langue officielle en Algérie, rien, absolument rien, n’a concrètement changé sur le terrain. Même l’Académie algérienne de langue tamazight n’a pas encore vu le jour en dépit de l’annonce de la liste de ses membres et de son président.

Il s’agit d’un constat sans appel concernant l’état des lieux de la langue tamazight, cinq années après sa soi-disant reconnaissance officielle dans la constitution. Une « reconnaissance » que certains relais du pouvoir n’hésitent pas à célébrer « avec joie » comme s’il s’agissait d’une avancée historique et concrète. Or, sur le terrain, il n’en est rien car la langue arabe continue d’être la seule langue officielle en Algérie. Tout se fait dans cette langue à commencer par les audiences dans les tribunaux où la seule langue autorisée et employée par les juges, les avocats et même les témoins et les prévenus est la langue arabe. Il en est de même de tous les documents officiels.

La langue tamazight est absente de tous les documents officiels dont la carte nationale d’identité, le permis de conduire et le passeport où on ne trouve aucune trace de la langue tamazight ne serait-ce qu’à titre symbolique. Aucun budget conséquent n’a été déloqué par l’Etat algérien pour permettre à la langue tamazight d’occuper le terrain contrairement à ce qui a été fait et à ce qui est toujours fait avec la langue arabe qui bénéficie de sommes astronomiques. De nombreux observateurs honnêtes considèrent « la constitutionnalisation » théorique de tamazight comme étant une grande arnaque.

Même l’enseignement de la langue tamazight continue d’être limité au pays kabyle. Alors qu’il existe des journaux publics aussi bien en arabe qu’en français, entièrement financés par l’Etat, il n’y a aucun journal du secteur public en langue tamazight. L’Etat a même suspendu de parution le quotidien « Tighremt », unique organe de presse amazighophone en papier qui sortait dans le pays. Toutes les chaines de télévision du secteur privé, indirectement soutenues et financées par l’Etat, ne diffusent point des programmes en langue tamazight. Cinq années après la « constitutionnalisation » théorique de Tamazight comme langue officielle, rien n’a changé sur le terrain.

Idir Tirourda