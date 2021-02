Le FFS d’Illilten se démarque

ILLILTEN (TAMURT) – Les réactions d’indignation et de dénonciation, concernant la rencontre entre Youcef Aouchiche (Premier secrétaire du FFS), et le président Abdelmadjid Tebboune, se poursuivent.

Dans ce sillage, la section du FFS de la région d’Illilten a réagi pour éclairer les citoyens au sujet de l’acte de haute trahison dont a été coupable la direction nationale du parti. Il s’agit des militants de la section du FFS à Illilten. Dans une déclaration rendue publique, l’ensemble des militants de la section du Front des Forces Socialistes de Illilten, ont tenu à informer les militants, les sympathisants du parti ainsi que l’ensemble des citoyens et citoyennes, que les agissements et les déclarations de la direction du FFS (Hakim Belahcel et Youcef Aouchiche) n’engagent aucunement le parti. « En effet, ces derniers ont pris en otage l’appareil contre la volonté de l’ensemble des structures de bases au travers de multiples coups de force (25 janvier 2019, 13 avril 2019, 11 août 2019, juillet 2020) que les militants n’ont cessé de dénoncer », est-il précisé.

Les militants de la section du FFS à Illilten ont ajouté : « Nous vous rassurons que le FFS est et restera fidèle au serment et à l’engagement des martyrs de la révolution (54-62) et de la démocratie (63-65), nous sommes un parti du peuple qui défend les intérêts du peuple ». La même section a précisé : « Le FFS est et restera engagé dans la révolution pacifique pour un changement radical, une transition démocratique, un Etat social, une assemblée nationale constituante ». Et de conclure : « En attendant la libération de l’appareil du parti des mains du DRS, Nous vous prions de ne prendre aucune considération des agissements et/ou déclarations de ladite direction qui sont caduques et non avenues ».

Tarik Haddouche