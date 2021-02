Marche à Kherrata : Entre réalité et manipulation

KHERRATA (TAMURT) – L’organisation tolérée par les autorités algériennes d’une marche pacifique, aujourd’hui mardi, dans la ville de Kherrata, en Kabylie, pour « commémorer le 2e anniversaire du Hirak », et ce en pleine crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, doit intriguer tout observateur objectif et susciter moult interrogations.

Comment se fait-il que le pouvoir algérien, tout en insistant sur le strict respect des mesures de restrictions sanitaires pour endiguer la pandémie jusqu’à fermer les frontières de son pays sur ses propres citoyens presque une année durant, tolère « soudainement » un rassemblement d’une foule compacte ? A cela s’ajoute l’origine obscure des appels anonymes, via les réseaux sociaux, appelant à l’organisation d’une telle manifestation. Qui sont les initiateurs de ce mouvement et quelles sont leurs intentions ?

En somme, des questions légitimes qui doivent interpeller tout un chacun, d’autant plus que personne n’ignore la réalité de la guerre des clans qui fait rage actuellement au sommet de l’Etat algérien. Le choix de la ville de Kherrata par les initiateurs de cette marche, qui s’est déroulée d’ailleurs sans aucun dispositif sécuritaire ni débordement, n’est pas fortuit.

En effet, la Kabylie a été de tous les temps le terrain favori de la junte militaire algérienne et de ses clans opposés pour opérer toute sorte de manipulation. Il est utile de souligner que beaucoup de manifestants, qui ont déferlé ce matin sur la ville de Kherrata, sont venus de plusieurs régions en dehors de la Kabylie. D’ailleurs, l’on a constaté la prédominance du drapeau algérien et peu d’emblèmes amazigh. Une certaine presse algérienne parle même de « manifestants issus de 48 wilayas ». Cette marche semble à l’évidence encouragée par le pouvoir en place. D’ailleurs, les médias inféodés à la police politique algérienne se sont empressés à poster des commentaires et des photos de cette marche. Celle-ci s’est déroulée dans une ambiance festive et folklorique. Tolérer une telle marche prouve qu’il y a une volonté à l’œuvre pour encadrer et mobiliser ce mouvement, comme si faire durer le Hirak dans le temps est devenu une fin en soi. Un instrument servant à la manipulation.

Les indices ne manquent pas pour discerner de la manipulation dans ce mouvement. Certaines pages Facebook dirigées par des agents de la police politique, véritable détenteur des rênes du pouvoir en Algérie, ce qui n’est un secret pour personne, ont publié et partagé un post affirmant, à tort bien sûr, que cette marche constitue « un coup dur » pour les indépendantistes kabyles. Au contraire, soutiennent les militants pour l’Indépendance de la Kabylie du MAK et de l’URK, cela prouve une chose : le pouvoir algérien sait pertinemment que les mouvements indépendantistes gagnent plus que jamais du terrain en Kabylie. Cela le déstabilise et explique justement sa répression aveugle contre les militants indépendantistes.

Arezki Massi