Tizi Ouzou : Samira Messouci dépose plainte

KABYLIE (TAMURT) – La militante et élue du RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie), à l’Assemblée Populaire de la Wilaya (APW) de Tizi Ouzou a déposé plainte hier, suite à la publication de graves attaques et accusations ayant visé sa vie privée. Des attaques portant atteinte à sa dignité et ne répondant à aucune éthique.

C’est Samira Messouci, elle-même, qui a rendue publique l’information en question. « Comme promis, une plainte a été déposée aujourd’hui au niveau de la brigade de la cybercriminalité de Tizi Ouzou », a révélé Samira Messouci hier. Cette dernière a précisé en outre que la délinquance se traitera devant les tribunaux. « Quand à nous, rien n’arrêtera pas notre combat », a ajouté la concernée. Il faut rappeler que suite aux attaques essuyées par Samira Messouci, un élan de solidarité lui a été exprimé par de nombreux militants qui ont dénoncé en même temps ces pratiques indignes.

Les concernés ont aussi dénoncé le silence des autorités quant à ce genre d’agissements alors que les mêmes autorités réagissent rapidement quand il s’agit d’incarcérer et de juger des militants démocrates, les défenseurs de la liberté de culte et les militants indépendantistes. Dans le même sillage, il faut rappeler que la députée Naima Salhi qui a passé des années à insulter les kabyles, l’amazighité et tous les symboles de la Kabylie, n’a jamais été inquiétée par la justice algérienne. Et aucune plainte déposée contre elle n’a abouti.

Idir Tirourda