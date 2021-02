Bgayet : Le linguiste kabyle Foudil Chériguen honoré

BGAYET – (TAMURT) La bibliothèque municipale de Bgayet a abrité, ce mercredi 17 février, à l’initiative du Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA), une journée-hommage en l’honneur du Professeur Foudil Chériguen, linguiste et chercheur en onomastique, qui vient justement de publier un Dictionnaire de toponymie des lieux habités aux éditions du HCA.

L’éminent chercheur, natif de Bgayet, est Docteur d’Etat es-lettres et sciences humaines de l’Université de Paris-Nord, et professeur à l’Université d’Alger puis de Bgayet. En cette occasion, il a présenté au public, composé essentiellement d’universitaires et de chercheurs pluridisciplinaires, son ouvrage de plus de 800 pages, « fruit de plusieurs années de travail et de recherche », a-t-il déclaré. Cet évènement, selon le S/G du HCA, Si El Hachemi Assad, s’inscrit dans le cadre des activités de l’institution qu’il dirige et vise « à valoriser et à développer la langue amazighe », notamment dans sa dimension académique.

Foudil Chériguen s’est interrogé dans son ouvrage sur le sens, le mode et les périodes de formation de noms de lieux habités en Kabylie et ailleurs. Le lecteur pourra découvrir par exemple comment les facteurs historiques, politiques et culturels ont remodelé le paysage onomastique en Kabylie et dans d’autres régions avoisinantes. L’auteur compte également à son actif plusieurs autres travaux universitaires, dont « Les mots des uns, les mots des autres : Le français au contact de l’arabe et du berbère » (Casbah éditions, 2002), « Essais de sémiotique du nom propre et du texte (Office des Publications Universitaires, 2008), et « Dictionnaire d’hydronymie générale de l’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) », paru aux éditons Achab (2012). A noter qu’une exposition des ouvrages récemment édités par le HCA a été présentée en marge de cet événement.

A. M.