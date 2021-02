Bgayet : Un foyer de grippe aviaire détecté à Aït Smaïl

BGAYET (TAMURT) – Un foyer de grippe aviaire de type H5N9 vient d’être détecté dans la commune d’Aït Smaïl, situé à 50 km environs à l’Est de la ville de Bgayet, a annoncé, ce jeudi après-midi, l’inspection vétérinaire relevant de la direction locale des services agricoles.

Mercredi dernier, les services de l’inspection vétérinaire de Bgayet ont prélevé des échantillons de deux foyers suspectés d’infection à la grippe aviaire, respectivement dans les municipalités de Tala Hamza et d’Aït Smaïl et les ont envoyés au niveau d’un laboratoire spécialisé de Tizi Ouzou pour analyses. Les résultats obtenus, cet après-midi, ont révélé que le cas suspecté à Tala Hamza n’est pas contaminé à la grippe aviaire contrairement à celui d’Aït Smail. « Les analyses de l’échantillon du foyer de Tala Hamza sont négatives.

En revanche, ceux d’Aït Smaïl ont révélé l’infection du foyer concerné au virus H5N9 », a indiqué l’inspecteur vétérinaire de Bgayet dans une déclaration à la presse. Toutefois, ce responsable a rassuré que la situation est sous contrôle. « Le foyer contaminé concerne un petit élevage de volailles et non un élevage intensif et industriel. Aussi, ce virus est de type H5N9 et non de type H5N8, qui a été récemment découvert à Oum El Bouaghi. Donc, il ne faut pas s’inquiéter d’autant plus que le vaccin existe et il est disponible», a-t-on encore rassuré.

A. M.