BGAYET : Un taux de chômage de 13,09 %

BGAYET (TAMURT) – Le taux de chômage est en hausse à Bgayet. A en croire les chiffres officiels communiqués récemment par la direction de l’emploi, il se situerait autour de 13,09%. Mais, le taux réel du chômage affectant la population active de la région dépasse largement le chiffre officiel.

Un taux de 13,09 % de chômage annoncé par la direction locale de l’emploi est loin de refléter la réalité. Pour cause, celui-ci représente uniquement les chômeurs inscrits au niveau de l’agence de wilaya de l’emploi (AWEM) et non l’ensemble des chômeurs que compte la région de Bgayet. Notons que le nombre d’inscrits en 2020 à l’AWEM pour postuler à un poste de travail est de 51 402. Toutefois, beaucoup de diplômés de l’université ou de la formation professionnelle à Bgayet ne sollicitent pas les services de l’AWEM pour trouver de l’emploi à cause, entre autres, des lenteurs administratives. Au-delà de ce chiffre ne représentant pas la réalité, la question qui mérite d’être posée avec acuité est de savoir comment ces chômeurs pourraient-t-ils trouver du travail alors que l’investissement économique, qui est sensé justement générer de l’emploi, est à point mort dans la région.

Par conséquent, ce sont des milliers de jeunes kabyles, détenteurs d’un diplôme universitaire, qui sont en quête désespérément d’un poste d’emploi décent. Il est utile de souligner que beaucoup de projets, qui peuvent représenter des débouchées professionnels pour les jeunes diplômes de la région, sont bloqués ou frappés de gel, à l’instar de la plate-forme pétrochimique annoncé à Boudjelil et du CHU. Par ailleurs, la région de Bgayet recèle de potentialités touristiques indéniables avec ses 100 km de littoral et d’un arrière-pays riche pouvant offrir de véritables perspectives d’emploi à la jeunesse kabyle.

En outre, le massif montagneux de la région est riche en ressources minières. Leur exploitation permettrait à coup sûr de développer une véritable industrie de transformation en Kabylie et créer ainsi des milliers de postes d’emplois. Parmi les plus importants gisements miniers existants à Bgayet, il y a lieu de citer le grand gisement polymétaux (Zn, PB, CD, Ag) d’Amizour, le gisement d’argile de Remila (Sidi Aïch) et le gisement de Célestine de Beni Mansour.

Arezki Massi