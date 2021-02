Un conseiller de Bouteflika désigné ministre

KABYLIE (TAMURT) – Il n’y a ni Algérie nouvelle, ni changement. C’est le même système qui dirige l’Algérie avec les anciennes figures. La composante du gouvernement remanié, annoncée hier, le démontre amplement.

La montagne a finalement accouché d’une souris. Pourtant, le ton pompeux et assuré, employé par Abdelmadjid Tebboune en annonçant de remaniement gouvernemental, pouvait laisser croire qu’il y allait vraiment avoir de bonnes surprises. Des surprises, il y en a eu. Mais en sens inverse. La composante du gouvernement remanié a surpris tout le monde. Plutôt, elle a déçu. Voire choqué. Et pour cause, de nombreux ministres du gouvernement actuel étaient également ministres dans les gouvernements de l’époque du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Pis encore, l’un des nouveaux ministres désignés hier, était un conseiller de l’ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il s’agit de Mohamed Ali Boughazi qui vient d’être nommé ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial.

Ce ministre n’est pas le seul à avoir figuré dans le staff de Bouteflika. On retrouve aussi de nombreux autres membres de l’actuel gouvernement qui occupaient le même poste à l’époque du président déchu. On peut citer Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidine, maintenu à son poste en dépit de son état de santé et de son absence du pays depuis plusieurs semaines pour des soins dans un hôpital européen. Il y a aussi Sid Ahmed Ferroukhi, ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, El Hachemi Djaâboub, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères, Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur, Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice… Même le Premier ministre Abdelaziz Djerrad était secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sous Abdelaziz Bouteflika entre 2001 et 2003.

Tarik Haddouche