Un livre sur Mammeri de Tassadit Yacine

KABYLIE (TAMURT) – C’est le meilleur hommage qui peut être rendu à un écrivain à l’occasion de l’anniversaire de son décès. Faire paraitre un nouveau livre sur lui. C’est ce que vient de faire l’auteur Tassadit Yacine et les éditions Koukou.

En effet, un nouveau livre portant le titre « La face cachée de Mammeri » sort aujourd’hui en librairie. Le livre a été réalisé à l’initiative de Tassadit Yacine et de Hafid Adnani, deux figures culturelles bien connues. L’ouvrage a été édité par Koukou-éditions que dirige le militant-journaliste Arezki Ait-Larbi. Il s’agit, dans ce livre, de montrer l’une des facettes les moins connues de l’auteur de la grammaire de langue kabyle et des romans cultes La colline oubliée et L’opium et le bâton, entre autres bien sûr. L’éditeur explique dans sa présentation qu’on connaissait Mouloud Mammeri l’écrivain, l’anthropologue, le linguiste et le symbole de la réappropriation de la langue et de la culture berbères, que sait-on de l’engagement politique de l’intellectuel ?

De ses activités clandestines avant et pendant la guerre de libération nationale ? De ses déboires avec les autorités coloniales puis avec les gouvernements de l’Algérie indépendante ?

L’éditeur explique que dans les textes recueillis et annotés par Hafid Adnani, Tassadit Yacine nous révèle la face cachée de l’auteur de La Colline oubliée. « Trainé dans la boue par les faussaires de l’histoire, marginalisé par les bricoleurs officiels d’une identité factice, le résistant tranquille finira par être réhabilité par les nouvelles générations d’intellectuels et de militants, pour lesquels il est devenu un repère de rigueur et d’éthique », ajoute Arezki Ait-Larbi. Ce dernier ajoute que le porte-voix universaliste des dominés, l’amusnaw qui a transformé le stigmate en emblème, repose désormais du sommeil du juste au Panthéon de l’histoire, parmi les grands hommes – et les grandes femmes – qui éclairent le chemin de l’humanité vers son émancipation.

Pour rappel, Mouloud Mammeri est décédé le 26 février 1989 après une vie vouée à la recherche dans le domaine de la langue et de la culture amazighe. Sans omettre son apport à la littérature francophone en tant que romancier.

Idir Tirourda