Le prix Mohand-Akli Haddadou est lancé

KABYLIE (TAMURT) – C’est une initiative très louable qui vient d’être lancée par l’association Agraw de Chemini dans la wilaya de Bgayet. Il s’agit du prix littéraire qui porte le nom du professeur et grand chercheur et écrivain, spécialisé en langue et culture amazighes, Mohand-Akli Haddadou.

Ainsi, les organisateurs ont souligné que dans la perspective de la tenue de la troisième édition de l’agora du livre, ils annoncent au grand public, l’institution d’un prix de la littérature d’expression amazighe. Le prix en question, précisent les responsables de l’association Agraw, vise à couronner les meilleurs talents de la littérature d’expression amazighe (roman, nouvelle, pièce de théâtre…). Le prix en question est intitulé : « Prix Mohand-Akli Haddadou de la meilleure œuvre littéraire d’expression amazighe.

A cet effet, un appel à candidature est désormais lancé à l’adresse des auteur(e)s de publications d’expression amazighe. Ces derniers devraient déposer leurs œuvres auprès de l’association Agraw et ce, avant la date limite fixée au 15 mai 2021. Concernant les conditions de participation, les organisateurs précisent que les publications doivent être éditées, les manuscrits et les autres supports imprimés seront systématiquement rejetés ; les publications à déposer doivent avoir été éditées durant les années 2018, 2019 et 2020 et les publications doivent avoir 100 (cent) pages au minimum. Il est indiqué en outre que l’association se réserve le droit de demander un complément du dossier, décider s’il y a lieu de retenir les candidatures posthumes, et définir les ayants droits de l’auteur(e). Aussi, les candidats intéressés doivent, d’ores et déjà, adresser, au préalable, à l’adresse E-mail : arazmdaklihadaddu@mail.com. Les postulants à ce prix doivent transmettre une demande de participation signée (sur fichier scanné), la version PDF de la publication à déposer, une photo de la couverture, une biographie de l’auteur, avec le nom, le prénom, l’adresse Email, le téléphone ainsi qu’une brève présentation de la publication à déposer.

« En plus de l’envoi électronique, 3 exemplaires en version papier doivent être déposés avant la date butoir, directement au siège de l’association Agraw, sis au village Takhlidjt dans la commune de Chemini, wilaya de Bejaia », concluent les organisateurs.

Tarik Haddouche