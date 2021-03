Des Kabyles mettent en garde contre le hirak

KABYLIE (TAMURT) – Avec un courage à saluer, de nombreux militants de la démocratie et de la laïcité en Kabylie mettent en garde contre le danger islamiste et intégriste qui se cache derrière les marches du hirak qui viennent de reprendre en Algérie et même en Kabylie depuis le 22 février dernier.

Le fait que de plus en plus de slogans pro-islamistes font leur apparition dans les marches du hirak, y compris celles qui se déroulent dans les villes kabyles inquiètent davantage les concernés qui ne cessent de tirer légitimement la sonnette d’alarme. Il y a aussi cette réalité concernant l’absence de revendications clairement affirmées inhérentes à la modernité, à la laïcité et à l’Amazighité dans les marches en question. Ce sont plutôt des slogans islamistes qui émergent de plus en plus de ces manifestations dont on ignore tout des tenants et aboutissants.

Les citoyens kabyles manifestent par milliers dans le même cadre, et avec sincérité, dans le souci de maintenir le combat de la région en faveur des idéaux pour lesquels la Kabylie n’a jamais cessé de se battre. Mais il se trouve, en même temps, des parties occultes qui tirent les ficelles et qui s’occupent de la gestion médiatique et politique de ce hirak. Même le nom attribué à ce mouvement, hirak, est loin d’être fortuit et fait vraiment peur. Un groupe d’hommes de culture et militants kabyles souligne à ce propos : « Tant qu’on ne revendiquera pas clairement ouvertement, haut et fort : « Etat Laïque, ni islamiste, ni militaire », toutes les contestations de rue auxquelles participent les démocrates, laïques et modernistes Algériens, auxquelles participent les Kabyles non islamistes restent un soutien aux islamistes qui prennent progressivement les commandes du Hirak (mouvement islamiste déguisé en 2019 et quasi-ouvertement pro-Rachad en 2021).

D’autres se disent « comprendre l’exigence du changement démocratique des Kabyles engagés dans le Hirak. C’est l’expression même de la dignité humaine. Mais cet idéal ne saurait contredire la permanence de la lutte amazighe et kabyle ? »

Encore une fois, la sonnette d’alarme est tirée. Plus que jamais, les Kabyles devraient faire preuve de plus de vigilance.

Idir Tirourda