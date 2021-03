Bgayet : des manifestants kabyles agressés par « Rachad »

KABYLIE (TAMURT) – Ce qui devait arriver arriva. C’est à Bgayet, lors de la marche du vendredi 5 mars 2021 que l’on qualifie pompeusement de « Hirak ». Des manifestants kabyles ont été agressés par des partisans de Rachad.

Selon plusieurs témoins et sources, les sympathisants du mouvement islamiste Rachad, très médiatisé ces derniers temps, ont pris à parti des manifestants kabyles qui ont investi la rue en ce vendredi 5 mars 2021. Ce qui a été reproché à ces derniers c’est le fait d’avoir brandi une banderole où est exprimé leur rejet d’une république islamique. Le journaliste et militant très actif, Kader Sadji, a rapporté que des manifestants organisés en carré brandissant une banderole sur laquelle est écrit « Pour la double rupture, ni militaire, ni islamique, Algérie laïque », ont été agressés par des éléments appartenant à la mouvance islamiste Rachad.

Ce sont les victimes de cette agression qui lui ont rapporté cette information. « Ces agresseurs ont failli déchirer notre banderole », est-il indiqué. Pour Kader Sadji, cette agression est intolérable. « Nous devons la dénoncer fermement. L’absence du combat démocratique à Bejaïa a fini par encourager les apprentis fascistes à agresser des manifestants. Que feront-ils demain ? », écrit en outre le même militant-journaliste. Ce dernier estime en outre que la reconstruction d’un courant politico-idéologique moderne et progressiste dans notre société devient la tâche la plus urgente : « les démocrates progressistes sont très nombreux mais n’ont aucun cadre rassembleur. Leur émiettement a neutralisé leur force. Il est grand temps de les regrouper autour d’un programme révolutionnaire ». Et d’annoncer : « Vendredi prochain, nous serons nombreux à marcher derrière ce carré pour garantir sa liberté et son droit de hisser les slogans qu’il désire porter ».

Nous n’avons eu de cesse d’alerter sur ce que cache, en réalité, ce mouvement appelé Hirak et ses desseins savamment dissimulés. Plus d’une fois, nous avons évoqué le fait que la Kabylie pourrait encore être piégée pour la énième fois. Ce qui s’est déroulé à Bgayet et l’agression des militants kabyles laïques sont des indices alarmants qui devraient encore ouvrir les yeux des manifestants kabyles sincères qui croient encore à la possibilité de l’existence d’un consensus avec les islamistes contre le pouvoir.

Tarik Haddouche