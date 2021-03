Drame à Ouaguenoun : 4 enfants gravement brûlés

KABYLIE (TAMURT) – Toute la région des Ath Ouaguenoun et de ses environs est sous le choc suite au drame qui vient de frapper une famille suite à un incendie qui s’est déclenché dans un véhicule hier soir. On déplore pas moins de 7 blessés dont certains sont dans un état très grave.

En effet, un feu a pris dans un véhicule léger appartenant à un particulier où se trouvaient sept membres d’une même famille près de Tokobaine, chef-lieu de la commune et de la daira de Ouaguenoun, à 15 kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. L’incident s’est produit hier, samedi 6 mars aux environs de 18 h 30. Quand les éléments de la protection civile de l’unité principale de Tizi Ouzou sont arrivés sur place, il était déjà trop tard. Quatre enfants, en bas âge, étaient déjà gravement blessés.

Ces victimes sont âgées entre deux et quatre ans, a-t-on appris et elles sont toutes d’une même famille. « Quatre enfants gravement brûlés, âgés de 2 ans à 4 ans et demi, ont été transférés vers la clinique des grands brûlés d’Alger par les moyens de la protection civile et du Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou », a précisé, dans un communiqué rendu public hier en soirée, la cellule de communication de la direction de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou.

La même source a révélé que 3 autres personnes dont deux hommes âgés de 73 et 38 ans ainsi qu’une femme, âgée de 43 ans, légèrement brûlés, sont pris en charge au niveau du CHU de Tizi Ouzou. Pour l’instant, aucune indication n’a été révélée concernant les raisons de l’incendie en question. Seule l’enquête pourrait les déterminer.

Idir Tirourda