Le voile islamique envahit la Kabylie

KABYLIE (TAMURT) – Le 8 mars de cette année a été une autre occasion pour célébrer la femme en Kabylie, à l’instar de partout ailleurs. Un constat amer a, toutefois, été établi : les femmes voilées sont de plus en plus nombreuses en Kabylie.

Lors des différentes activités ayant eu lieu dans les quatre coins de la Kabylie, dans la cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, une même image revenait presque partout : c’est la présence en force de femmes kabyles portant le voile islamique (le hidjab). Quand bien même elles habitent dans les villages les plus reculés de la Kabylie, ces femmes ont fini par se laisser séduire par le discours et l’idéologie islamique. Elles n’ont pas hésité à troquer l’authentique robe kabyle contre la tenue orientale et islamiste qu’est le hidjab. Même quand cette catégorie de femmes porte la robe kabyle, on les remarque avec un complément vestimentaire sur la tête qui montre qu’elles sont des femmes voilées !

C’est un phénomène inquiétant qui prend de plus en plus de l’ampleur. Même quand il s’agit de femmes politiques, militantes voire cadres de partis comme le RCD ou le FFS ou de femmes de culture (écrivaines ou poétesses), ces femmes kabyles sont malheureusement voilées. Et c’est le résultat de toute une stratégie menée de manière inlassable par le pouvoir algérien, lequel depuis 1962 a entamé un processus de destruction de toutes les valeurs kabyles, qui étaient pourtant profondément ancrées jusqu’au début des années 1980. Tous les moyens ont été mobilisés pour ce faire : l’école, les chaines de télévisions, les mosquées, les associations… Malheureusement, la responsabilité de la Kabylie est entièrement engagée dans cette situation déplorable.

Pour l’instant, il n’y a que les mouvements indépendantistes qui assument clairement leurs choix idéologiques contre l’intégrisme et contre toute forme d’extrémismes religieux. Des partis comme le FFS et le RCD, pourtant laïques dans les années 90, n’abordent plus les questions de fond dans leurs discours et dans leur sorties médiatiques. La Kabylie est en danger. Elle risque, si rien n’est fait en toute urgence, de devenir, un bastion de l’intégrisme alors qu’elle était le bastion de la démocratie et de la laïcité jusqu’à la fin des années 90.

Idir Tirourda