Anti-kabylisme : l’affaire Naima Salhi débloquée

KABYLIE (TAMURT) – La députée et présidente d’un parti politique microscopique, Naima Salhi, connue pour son anti-kabylisme assumé et public, sera-t-elle enfin sanctionnée par la justice pour ses méfaits ? Tout porte à croire que c’est le cas.

En effet, on a appris hier, que l’affaire Naima Salhi a été enfin débloquée. C’est ce qu’ont révélé les avocats Abdelkader Houali et Sofiane Dekkal, du barreau de Tizi Ouzou. Il faut rappeler que cette affaire a été bloquée pendant des mois en raison de l’immunité parlementaire dont jouissait la responsable politique incriminée. L’APN étant officiellement et concrètement dissoute depuis quelques jours, l’instruction dans l’affaire Naima Salhi est désormais relancée. La source de cette information est le procureur près le tribunal de Chéraga (Alger) qui a reçu hier, 9 mars 2021, à leur demande, les deux avocats en question.

Les informations communiquées par le magistrat aux deux avocats, précisent qu’un courrier daté du 31/01/2021 a été envoyé par le parquet à la brigade de recherche de gendarmerie de Chéraga, pour un complément d’enquête. Il a été demandé, entre autres, des informations sur l’état civil de la mise en cause. « Le 21 février 2021, le rapport de l’enquête a été envoyé au tribunal par ladite brigade relevant de la même circonscription », indique-t-on tout en ajoutant que le procureur de la république a rassuré les avocats sur le bon déroulement de l’instruction, après que lui ait été posé des questions sur la lenteur qu’a pris cette plainte, sachant que le parlement est désormais dissout et que la mise en cause ne jouit plus de l’immunité qui pourrait empêcher la plainte d’aboutir à un procès.

« Nonobstant la bureaucratie administrative et malgré tous les obstacles que nous avions rencontrés après le dépôt de cette plainte, le 9 juin 2019, faut-il le rappeler, nous sommes déterminés plus que jamais à aller au bout de notre engagement pour la faire aboutir », ont précisé les concernés.

Idir Tirourda