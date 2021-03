Campagne pour l’étiquetage en tamazight

KABYLIE (TAMURT) – Face à l’absence d’initiatives concrètes de la part de l’Etat algérien en faveur de la promotion de la langue tamazight dans l’économie et le marketing, une campagne bat actuellement son plein pour l’intégration de la langue tamazight (le kabyle) dans l’économie et le marketing.

Des personnalités kabyles, des militants et des citoyens anonymes ont partagé des appels pour que la langue tamazight soit utilisée dans le marketing et dans les opérations de promotion notamment des produits alimentaires mais aussi et surtout en ce qui concerne l’étiquetage des produits commerciaux et plus particulièrement les produits alimentaires.

Pour le grand romancier kabyle, Amar Mezdad, les entreprises ne prendront aucun risque pour leurs comptabilités parfois fragiles. Un double étiquetage sera suffisant et ne coûtera rien. « Avec les moyens modernes d’impression, aucun investissement supplémentaire n’est nécessaire », estime Amar Mezdad. De nombreuses autres personnalités adhèrent à la démarche et un appel est lancé surtout et plus particulièrement en direction des grands patrons kabyles comme les PDG de la laiterie Soummam, Cevital, etc. C’est un véritable mystère que tous les produits de ces deux géants agro-alimentaires soient uniquement étiquetés en arabe et en français.

Pour certains observateurs, les investisseurs kabyles craindraient un éventuel boycott de leurs produits de la part de consommateurs des régions arabophones d’Algérie, si les noms des produits étaient désormais portés en langue tamazight. Cette version n’a été ni confirmée ni infirmée par les patrons en question.

Idir Tirourda