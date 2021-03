Algérie : « khawa-khawa », c’est fini !

KABYLIE (TAMURT) – Plusieurs journalistes ont été sauvagement agressés hier à Alger lors de la fameuse marche du vendredi appelée communément le hirak. En outre, de nombreux manifestants ont été réprimés dans de nombreuses villes algériennes. L’ère du « khawa-khawa » est-elle finie ? Tout porte à le croire.

Comme il fallait donc s’y attendre, le pacifisme de façade ayant caractérisé le hirak algérien, a pris fin ces derniers jours avec l’enregistrement de nombreuses agressions visant des manifestants et dont les auteurs ne sont autres que des manifestants également. Cette fois-ci, c’est un groupe de journalistes exerçant dans plusieurs titres qui a été pris à partie de manière violente par des manifestants dans la capitale Alger. Aucune explication n’a été rendue publique concernant les auteurs de cette agression verbale et physique ni concernant ses motivations.

Pour l’instant, on ne sait rien sur les contours de cette affaire qui intervient après l’agression ayant visé des manifestants kabyles et laïques survenue dans la ville de Bgayet au cœur de la Kabylie, il y a un peu plus d’une semaine. Il faut préciser en outre, que des interventions musclées ont aussi eu lieu et de nombreux manifestants ont été tout simplement réprimés dans plusieurs villes du pays hier aussi. Des images audiovisuelles largement partagées sur les réseaux sociaux montrent de nombreux manifestants blessés et d’autres choqués. Tout cela s’ajoute au fait que les manifestants ne sont plus sur la même longueur d’onde car des divergences de fond ont fait leur apparition depuis quelque temps au sujet des slogans à scander.

Les islamistes semblent avoir pris le dessus même dans des régions où les démocrates sont censés être incontestablement des maitres à bord. Les prochaines semaines nous édifieront, sans doute, davantage sur le sort qui attend ce hirak, sorti d’on ne sait où ! Surtout en ce qui concerne la Kabylie.

Tarik Haddouche