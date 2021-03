Tichy : Délaissée par l’Administration algérienne, les structures de santé secourues par la diaspora kabyle

TICHY (TAMURT) – Devant les défaillances de l’Administration algérienne, les structures de santé à Tichy, une commune côtière sise à une vingtaine de kilomètres à l’Est du chef-lieu de Bgayet, compte désormais sur la vitalité du mouvement associatif local et de la diaspora kabyle. Ceux-ci viennent suppléer à l’inaction des pouvoirs publics algériens, pourtant en temps de crise sanitaire.

« Bouge ta Ville » est l’une des dynamiques associations que compte la coquette ville de Tichy. Ses adhérents, soucieux de porter secours au corps médical travaillant dans des conditions très difficiles au niveau des structures de santé de la région, se sont mobilisés pour soulager leur fardeau et celui des patients. Grâce à un appel lancé à la diaspora, elle a pu équiper la polyclinique de Tychi d’un concentrateur d’oxygène comprenant un lot de filtres. Ce matériel a été acquis grâce à la contribution de l’association Asalu du Canada et de la diaspora kabyle vivant dans ce pays. Cette opération de solidarité a également bénéficié aux centres de soins se trouvant aux villages Tizi-Ahmed, Tourkine, Tagouba, Larbaa et Cité Ben Said, relevant de la même commune. Ainsi, ces structures de santé ont été équipées de stéthoscopes, pèse-bébés, tensiomètres, otoscopes et thermomètres, etc.

Par ailleurs, le travail de l’association Bouge ta Ville ne se résume pas au secteur de la santé. Elle s’intéresse aussi à l’environnement. Dernièrement, elle a lancé une opération de modernisation d’un jardin public. En effet, avec le concours de ses bénévoles, elle a installé un tunnel en bois au niveau du jardin de la Cité Baccaro. Les travaux de ce tunnel seront suivis, indique-t-on, d’une plantation de plantes grimpantes, ce qui lui donnera, à coup sûr, un décor agréable. Concernant le secteur de l’éducation, une cagnotte a été lancée par l’association Tychi-France afin de contribuer à un projet de rénovation des écoles primaires au niveau de cette région côtière.

Arezki Massi