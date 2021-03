Remerciements de l’épouse et des enfants du regreté Ali OUABADI

KABYLIE (TAMURT) – Mes enfants, Sarra-Louiza et Hend-Aghilès se joignent à moi pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont partagé notre douleur suite à la perte de notre époux et père Ali OUABADI né le 11/11/1951 à Ben Aknoun et décédé le 03/03/2021, paix à son âme.

Comme l’a si bien dit Amar Mezdad, son ami de toujours, Ali a été affaibli il y a plus de 12 ans, après avoir été victime d’un AVC qui ne l’a hélas pas laissé indemne autant physiquement que psychologiquement mais il a tenu le coup et a tenté de remonter la pente. Le fait est qu’auparavant et, en 40 ans de vie commune, Ali n’avait été alité qu’une unique fois pour une grippe dans les années 80: Il a toujours été, pour ainsi dire, un homme debout, aux sens propre et figuré.

Aussi, il ne se plaignait jamais et montrait toujours une attitude sereine. La semaine même de son ultime voyage, je l’entendais qui parlait au téléphone, il remontait le moral de ceux de ses amis qui l’appelaient régulièrement, alors que son moral à lui était au plus bas. Il ne montrait jamais ses états d’âme pour préserver sa famille et tout son entourage.

Tous les hommages qui lui ont été rendus décrivent parfaitement l’homme digne, distingué et désintéressé qu’il était. Il a vécu puis nous a quittés dans le calme absolu. Il a emporté avec lui ses silences et ses non-dits mais, ce qui nous réconforte c’est qu’il a vécu entouré de ceux qui l’ont chéri, famille et amis malgré son caractère ‘‘bien trempé.’’

‘‘Un seul être vous manque et … tout est dépeuplé!’’

Nadia OUABADI