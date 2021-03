Zedek Mouloud attaqué par des traitres

KABYLIE (TAMURT) – Les détracteurs de Cherif Mellal, président de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), ont choisi une autre cible. Après que l’un de ces détracteurs s’en est pris au rebelle Matoub Lounès, cette fois-ci, c’est Zedek Mouloud auquel on s’est attaqué.

Il s’agit, d’un groupe auto-proclamé supporters de la JSK, se cachant derrière une page Facebook et dont l’activité principale et permanente consiste à tenter de déstabiliser la JSK par tous les moyens malsains et indignes. Cette bande de détracteurs a choisi de s’en prendre aussi aux chanteurs qui soutiennent Cherif Mellal dans son travail de réhabilitation du club kabyle. « Notre grand et immense artiste, Zedek Mouloud, est victime d’attaques sur une page Facebook après avoir dit »JSK d taqbaylit » sur une de ses publications », expliquent les défenseurs de la JSK authentique, kabyle et amazighe. Et d’ajouter : « La majorité de ces injures et invectives sont rédigées en langue arabe.

On ne peut connaître la valeur de cet artiste d’exception si on ne sait même pas parler Kabyle, si vous n’avez pas la chance et le privilège d’écouter et de comprendre les chansons de ce géant de la poésie kabyle qui manie le verbe d’une manière hors du commun ! », répondent, en outre, les fans de Zedek Mouloud aux auteurs de cette campagne de dénigrement qui vise l’un des meilleurs artistes kabyles.

Les concernés ajoutent : « Non, Zedek Mouloud n’est pas un chanteur de danse et il n’est pas un supporter arriviste de la JSK), il était toujours un supporter de la JSK, il a composé l’une des meilleures chansons sur la JSK en 2003, une chanson qui résume bien la nature de ce grand club dans toutes ses dimensions, sportive, culturelle, identitaire et revendicative. A cette époque, vous étiez des supporters du CRB ».

Idir Tirourda