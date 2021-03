Tizi Ouzou : bientôt, deux salons du livre

TIZI OUZOU (TAMURT) – Après une période d’inertie ayant duré plus d’une année, à cause de la pandémie de la covid-19, les activités culturelles de grandes dimensions sont en train de reprendre dans la wilaya de Tizi Ouzou. Doucement mais sûrement.

Pour l’instant, on assiste juste à des activités culturelles commémoratives comme l’anniversaire de la mort de Mouloud Mammeri ou celui de l’assassinat de Mouloud Feraoun. Mais bientôt, on enregistrera le retour des événements culturels et littéraires grandioses à Tizi Ouzou. Et, sans doute, les plus importants seront le salon du livre de Boudjima ainsi que le nouveau salon annuel du livre amazigh qui vient d’être lancé à Ouacif. Ainsi, nous avons appris que la 6ème édition du salon du livre de Boudjima aura lieu du 20 au 22 mai 2021 au niveau de la bibliothèque communale « Abdellah Mohia », située près du siège de la mairie de Boudjima.

Nous avons également appris que les préparatifs battent leur plein, depuis quelques semaines déjà, afin de permettre à cet événement de garder l’aura qui a été toujours la sienne. L’édition de 2020 de ce salon du livre a été annulée, pour rappel, à cause de toutes les mesures prises dans le sillage de la lutte contre la pandémie de la covid-19.

Par ailleurs, le second événement culturel, très attendu, est incontestablement le salon du livre amazigh de Ouacif dont les initiateurs sont un collectif, composé de citoyens, d’animateurs associatifs ainsi que de plusieurs écrivains comme Lynda Koudache, Djamel Laceb, Hacene Halouane, Tahar Ould Amar, Salem Oussalas, Mourad Rahmoun, etc. La date de la tenue de la première édition du salon du livre amazigh de Ouacif n’a pas encore été fixée.

Tarik Haddouche