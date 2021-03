Séisme à Tizi Ouzou : plus de peur que de mal

TIZI OUZOU (TAMURT) – Il y a eu plus de peur que de mal, dans la wilaya de Tizi Ouzou, suite au séisme de magnitude 5,9 enregistré dans la nuit de mercredi à jeudi dernier au nord de la wilaya de Bgayet. Le tremblement de terre a été ressenti dans plus d’une dizaine de wilayas.

Parmi les régions où la secousse tellurique de Bgayet a été ressentie de manière très forte, on peut citer : Bordj Bou Arréridj, Sétif, Boumerdès, Tizi Ouzou, Alger et même Tipaza. Il était exactement 1 h 4 min, quand la terre a commencé à trembler. En plus de la force de la secousse ayant réveillé les habitants qui s’étaient déjà endormis à cette heure tardive, il y a lieu de préciser que c’est le temps, relativement long, de la secousse, qui a effrayé les citoyens.

En plus de la première secousse ressentie dans les quatre coins de la Kabylie, il faut préciser que juste après, c’est-à-dire, moins d’une heure plus tard, une deuxième secousse de magnitude 5,1 a également été enregistrée et ressentie aussi un peu partout dans les mêmes régions suscitées. Jusqu’à hier matin, il a été enregistré pas moins de 20 répliques à la première secousse, toutes sans gravité.

Aucun dégât matériel ni humain n’est à déplorer dans la wilaya de Tizi Ouzou contrairement à Bgayet où plusieurs bâtisses, privées et publiques, ont subi des dommages de différents degrés.

Idir Tirourda