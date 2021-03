Tizi Ouzou : les islamistes en force à la marche du vendredi

KABYLIE (TAMURT) – Les choses se précisent de plus en plus concernant les marches du hirak algérien du vendredi qui ont repris depuis quelques semaines après une rupture ayant duré presque une année à cause de la pandémie de la covid-19.

Ce sont les islamistes qui ont désormais la mainmise sur ces manifestations même dans les grandes villes de la Kabylie à l’instar de Bgayet et Tizi Ouzou. Les islamistes ont fait preuve de beaucoup plus d’audace hier, lors de la marche du vendredi 19 mars 2021 qui a eu lieu au chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Des images de ladite marche, constatées sur place puis reproduites et diffusées, à grande échelle, sur les réseaux sociaux font vraiment peur et font craindre le pire pour les mois à venir.

La Kabylie s’est désormais transformée en une tribune inespérée pour les islamistes les plus radicaux comme l’attestent les slogans et le choix de la langue arabe concernant la transcription de ces derniers sur les pancartes. Cette fois-ci, les islamistes se sont même permis le luxe de mieux s’organiser lors de la marche de Tizi Ouzou en imposant un grand carré bien organisé et agencé de manière à marquer les regards. Ils ont de ce fait inscrit l’un de leurs slogans favoris en langue arabe bien sûr, et dans la capitale du Djurdjura, en des dizaines d’exemplaires brandis par tous les manifestants de ce carré. Jusqu’à quand Tizi Ouzou et la Kabylie de manière générale continuera à se laisser infiltrer par les islamistes extrémiste qui ne se cachent même plus derrière cette appellation générique et mystérieuse de Hirak, adoptée malheureusement par certains kabyles ?

Il faut préciser qu’une bonne partie des islamistes ayant marché, hier, dans la ville de Tizi Ouzou sont des citoyens étrangers à la région. Un autre mystère !

Idir Tirourda