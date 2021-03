JSK : Tous les Kabyles avec Cherif Mellal

KABYLIE (TAMURT) – Un groupuscule d’opportunistes, auxquels nous ne ferons même pas l’honneur de citer nommément, ont tenté hier de faire un « coup d’état » à Cherif Mellal en organisant une assemblée générale au cours de laquelle ils ont pensé pouvoir imposer un nouveau président à la JSK.

Un nouveau président qui ne sait même pas prononcer un seul mot en kabyle et qui, même en s’exprimant en langue arabe, n’arrive pas à aligner deux mots sans bégayer. Un personnage qui n’a pas hésité à insulter Cherif Mellal en lui reprochant le fait que ce dernier se revendique et assume fièrement et courageusement l’héritage du combat de Matoub Lounès ! Mais la réaction de toute la Kabylie, en guise de soutien à Cherif Mellal et à toute son équipe, ne s’est guère faite attendre.

Un élan de solidarité et de soutien extraordinaire et inédit a été exprimé dans les quatre coins de la Kabylie et même par les Kabyles de l’étranger, en faveur de Mellal et de toute son équipe. Ils étaient très nombreux à avoir partagé leur signature de la pétition de soutien à Cherif Mellal. Une pétition dans laquelle il est souligné : « Nous, supporters de la JSK sommes solidaires avec Monsieur Cherif Mellal ainsi que l’ensemble de la direction du club, et déclarons être à leurs côtés pour déjouer la tentative de déstabilisation dont fait l’objet le club ». Et d’ajouter : « Des forces occultes veulent la clochardisation de la JSK et organisent une campagne de désinformation tous azimuts. En la personne de Cherif Mellal, ce sont les valeurs de transparence, de courage et de dévouement qui sont attaqués. Vous n’êtes pas seul, nous sommes à vos côtés. Vive la JSK ».

Une l’infinité de réactions de soutien à Cherif Mellal, s’est déjà exprimée en faveur de Cherif Mellal. De nombreuses autres personnalités politiques et artistiques, kabyles bien sûr, ont aussi exprimé la même position favorable à Cherif Mellal.

Idir Tirourda