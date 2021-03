JSK : caravane de soutien à Cherif Mellal

KABYLIE (TAMURT) – La réaction des Kabyles face aux tentatives du pouvoir de déstabiliser la Kabylie en se servant d’une poignée d’opportunistes notoirement connus, ne cesse de se concrétiser sur le terrain. En plus de la pétition, d’autres actions sont envisagées.

Ainsi, un appel a été largement diffusé sur les réseaux sociaux afin de faire adhérer un maximum de citoyens kabyles à l’action de rue qui aura lieu samedi 27 mars à Tizi Ouzou et consistant en une caravane de solidarité et de soutien à Cherif Mellal et la JSK authentique. Le rendez-vous est fixé pour samedi 27 mars à 10h au niveau du nouveau complexe sportif-stade « Matoub-Lounès », à Boukhalfa, a-t-on appris.

Cette action n’est qu’une première étape parmi tant d’autres qui visent à barrer la route à un groupe de cinq personnes qui ne parlent même pas la langue kabyle et qui veulent s’approprier l’un des symboles les plus importants de la Kabylie et de l’amazighité. L’heure est grave et la mobilisation de toutes les forces vives de la Kabylie pour sauver la JSK est des plus urgentes. Pour l’instant, on constate un élan de solidarité extraordinaire en faveur de l’équipe dirigeante actuelle drivée par Cherif Mellal. Pour rappel, Cherif Mellal, Mouloud Iboud et tous les dirigeants actuels de la JSK veillent à ce que le club garde son caractère de symbole du combat identitaire amazigh et de la Kabylie. Ils défendent toutes les idées pour lesquelles se sont battues et se sont sacrifiées des milliers de militants kabyles depuis la crise berbériste en passant par l’Académie berbère dirigée par le regretté Bessaoud Mohand Arab. Cherif Mellal et son équipe ont décidé de tenir tête au pouvoir et à tous leurs relais pour que le nouveau stade de Tizi Ouzou, de 50 000 places porte le nom de Matoub-Lounès.

Ce sont ce courage et cette détermination qui ont poussé le pouvoir à actionner ses relais locaux. Mais les Kabyles sont déterminés à ne pas se laisser faire.

Idir Tirourda