Avis aux citoyens de Kabylie

KABYLIE (TAMURT) – Nous apprenons à l’instant et gravement que le ministre du commerce Mr Kamel Rezig s’apprête à présenter devant le Senat un projet de loi imposant l’utilisation de la seule langue arabe à paraître sur les enseignes des établissements commerciaux.

Ce projet de loi inclus le fait de la criminalisation pour toute désobéissance. Ce projet de loi est anticonstitutionnel et hors la loi puisqu’il s’inscrit en faux de la constitution qui déclare que la langue TAMAZIƔT est pourtant une langue nationale et officielle. Si criminalisation il y a elle sera appliquée plutôt à tout contrevenant qui viendrait à piétiner la constitution.

Cette initiative ne vise en fait que la région de Kabylie qui ne se laissera pas berner avec de tels agissements irresponsables, provocateurs, hors de tout entendement et raison humaine et dont les conséquences risquent d’être aussi imprévisibles, périlleuses que dangereuses. Ce que nous refusons. Il est à souhaiter qu’un tel projet de loi des plus inattendues n’aboutisse pas d’autant que l’Algérie est suffisamment ébranlée et fragilisée sur bien des aspects politiques, économiques et sociaux.

Abdennour Abdesselam