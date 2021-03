Bgayet : La révolte des sinistrés du séisme

BGAYET (TAMURT) – La colère gronde chez les sinistrés de Bgayet touchés par le séisme du 18 mars dernier face à la lenteur de l’administration et des pouvoirs publics algériens à prendre en charge leurs doléances. En effet, la tension est montée d’un cran suite aux trois répliques enregistrées ce jeudi 25 mars respectivement à 00h23, à 1h31 et à 03h37 et dont deux ont atteint 4,3 degrés sur l’échelle ouverte de Richter. Des centaines de familles ont passé la nuit dehors dans le froid. Ni tentes, ni couvertures, ni nourriture n’ont été distribuées à ces familles. Ce matin, pratiquement tous les grands boulevards du centre-ville de Bgayet ont été fermés par les sinistrés, réclamant une prise en charge urgente et concrète.

Révoltés, des dizaines de citoyens, arrachés à leur sommeil par ces trois secousses, se sont rassemblés, depuis la nuit dernière, devant le siège de la wilaya, en bloquant à la circulation routière le boulevard de la Liberté. « Y en a marre des paroles et des promesses sans lendemains. On veut du concret. On ne s’arrêtera pas jusqu’à l’octroi des logements aux sinistrés », tempête l’un des manifestants. Celui-ci n’a pas manqué de fustiger les élus locaux, APC de Bgayet et APW, ainsi que les députés de la région pour leur « incompétence et indifférence ». Ce citoyen du Plateau Amimoun, sur les hauteurs de Bgayet, a tancé vertement ces élus : « Qu’on ne vienne plus dans nos quartiers faire la campagne électorale. Nous, les enfants de Bgayet, nous ne voulons plus de ces politiciens du néant. Nous les boycottons. S’ils savent à l’avance qu’ils n’ont pas de prérogatives, pourquoi se présentent-ils aux élections et quand nous sommes dans la détresse ils nous disent qu’ils ne peuvent rien faire pour nous».

Par ailleurs, dépêchés ce jeudi matin par le pouvoir central d’Alger à Bgayet pour calmer les esprits, les trois ministres algériens (Habitat, Industrie et Ressources en eau) ont été chahutés par les manifestants à Oued Ghir, où ils sont venus inspecter le chantier de réalisation d’une nouvelle ville de 16 000 logements, tous types confondus. Les retards flagrants accusés dans la livraison de ces logements exaspèrent les demandeurs de logements dont la patience a atteint son paroxysme. En outre, les sinistrés du séisme de Bgayet dénoncent le manque de transparence de la part des responsables de l’administration algérienne. « Le wali a reçu ce matin une délégation des sinistrés. Nous l’avons appelé à s’exprimer en live via le réseau social, mais il a refusé. Il nous a dit qu’il ne veut pas être filmé. Ensuite, il a fui par une autre porte pour aller à la rencontre des ministres », a-t-on encore déploré.

En sommes, les citoyens de Bgayet semblent plus que jamais déterminés à arracher leurs droits, longuement bafoués par l’administration algérienne. La population de Bgayet, qui se sent traditionnellement délaissée par le pouvoir central d’Alger, à l’instar d’ailleurs des autres régions de la Kabylie, et qui en veut aussi bien à son administration qu’aux élus locaux, ne peut plus tolérer le mensonge et le mépris.

Arezki Massi