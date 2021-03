KABYLIE (TAMURT) – Plusieurs indicateurs et événements laissent croire qu’il y a, quelque part, une volonté de mettre le feu aux poudres en Kabylie. Qui veut embraser la Kabylie en cette période d’extrême turbulence que traverse l’Algérie ?

En plus de la répression qui s’abat sur les manifestants dans les régions de Bgayet et Tizi Ouzou, il y a aussi la convocation de dizaines, voire de centaines de militants, d’élus et de citoyens devant la justice, plus particulièrement à Bgayet. Mais ce qui inquiète encore plus, c’est l’affaire de la JSK qui vient de prendre un virage dangereux avec la tentative de destitution du président du club Cherif Mellal, très estimé dans les quatre coins de la Kabylie. L’assemblée générale, tenue par des personnes dont le profil, à tous les points de vue, s’inscrit en porte-à-faux avec les principes et les idéaux de la Kabylie, est un pas grave franchi dans le sens de la déstabilisation de la Kabylie.

On se demande quelle est l’opportunité de cette AG visant à élire à autre président de la JSK au moment où le club est en train de réaliser des résultats sur le terrain qui rappellent la JSK des années d’or ? Pourquoi ces détracteurs ont-ils choisi ce moment précis ? Qu’est-ce qui se trame, dans l’ombre, contre la Kabylie ? Le fait que la tenue des élections législatives du 12 juin prochain s’avère être une mission impossible en Kabylie, a-t-il un rapport avec ces tentatives d’enflammer la région ? En tout cas, l’affaire de la JSK pourrait bel et bien être la goutte qui fera déborder le vase. Le dérapage, qui pourrait s’avérer incontrôlable, pourrait bel et bien survenir si, par malheur, la justice venait à donner raison aux détracteurs de Mellal.

La suite risque d’être fâcheuse. Espérons, bien entendu, que cela ne se produise pas pour la sérénité et pour le bien de la Kabylie qui ne veut, en aucun cas, revivre un autre printemps noir comme celui de 2001, le souvenir fâcheux et dramatique de ce dernier étant toujours vivace dans les esprits.

Tarik Haddouche