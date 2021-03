Une nouvelle loi qui exclue tamazight

TAMAZGHA (TAMURT) – Il s’agit d’une provocation de plus envers la Kabylie. Une loi qui interdit l’usage d’une langue autre que l’arabe sera validée bientôt par le pouvoir algérien.

Il s’agit d’une nouvelle loi qui impose l’utilisation d’une seule langue (l’arabe) sur les enseignes des commerces, toutes activités confondues. Si cette loi venait à être votée et appliquée avec rigueur, il s’agira bel et bien d’une agression caractérisée contre la langue tamazight, pourtant théoriquement langue nationale et officielle. Cette loi est également absurde dans la mesure où la langue française est naturellement employée partout dans les autre coins de la Kabylie et même ailleurs.

On se demande quel intérêt et quels enjeux, présente une telle loi en ce moment précis, par Kamel Rezig, ministre du Commerce devant le Conseil de la Nation. Comme si le pays n’avait aucun autre problème important et urgent à régler pour se permettre le luxe de s’attaquer à de telles futilités. Si cette loi est votée par le Sénat, il sera imposé à tous les établissements commerciaux algériens de n’utiliser que la langue arabe sur leurs enseignes. Tout commerçant contrevenant sera sanctionné de fait. « Ce projet de loi est anticonstitutionnel et hors la loi puisqu’il s’inscrit en faux de la Constitution qui déclare que la langue tamazight est pourtant une langue nationale et officielle. Si criminalisation il y a, cette loi sera appliquée plutôt à tout contrevenant qui viendrait à piétiner la constitution. Cette initiative ne vise en fait que la région de Kabylie qui ne se laissera pas berner avec de tels agissements irresponsables, provocateurs, hors de tout entendement et raison humaine et dont les conséquences risquent d’être aussi imprévisibles, périlleuses que dangereuses. Ce que nous refusons. Il est à souhaiter qu’un tel projet de loi des plus inattendues n’aboutira pas d’autant que l’Algérie est suffisamment ébranlée et fragilisée sur bien des aspects politiques, économiques et sociaux », estime le militant et écrivain Abdennour Abdesselam, dans une première réaction rendue publique hier.

Idir Tirourda