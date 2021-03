Tamazight : retour à la case départ, selon Mokrane Chemim

KABYLIE (TAMURT) – Le bilan que vient d’établir le chercheur et auteur en langue kabyle, Mokrane Chemim, concernant l’évolution de la promotion de la langue tamazight, démontre quel point chaque « avancée » enregistrée au fil des années, n’était que de la poudre aux yeux et un leurre.

En peu de mots, l’ancien détenu du printemps berbère, Mokrane Chemim, nous fait un bilan des plus objectifs. Ainsi, Mokrane Chemim souligne que « Quand on vous laisse la possibilité de créer un parti en application d’un article (l’article 40) d’une constitution non encore approuvée par le peuple, on peut se dire qu’il y a une avancée en matière de libertés politiques ; quand on assiste à la création du Haut Commissariat à l’Amazighité, on se dit qu’il y a une avancée en matière identitaire ; quand on dote la langue amazighe du caractère national puis officiel, on se dit que nous allons enfin sortir au grand jour ; quand arrive le jour où ils effacerons tout, il faudra tout recommencer, repartir de rien, de zéro et même moins que cela ».

Mokrane Chemim, considéré comme l’un des militants de la cause amazighe les plus sincères et honnêtes, enchaine dans le même sillage : « Moins que cela, parce que certains se seront bien enrichis, s’occuperont plus de la gestion de leurs affaires, d’autres auront été abusés donc démobilisés et d’autres encore ont perçu la possibilité de changer de statut et de dignité en s’affranchissant de leur ancien maître, et ainsi passer du rang de disciple à celui de maître : non plus servir mais se servir ». A titre l’illustration, Mokrane Chemim souligne : « Par exemple, les nombreux cadres du FFS qui, un jour de grande euphorie, se sont dit : pourquoi pas moi, moi aussi, j’ai le droit de me servir de cette généreuse source de jouvence. Ainsi, on tourne casaque et on s’en va ouvrir son épicerie. Pourtant, on voit bien que les petits commerces ne sont plus rentables parce que les grandes surfaces, les grandes enseignes dominent. Mais ainsi va la vie, cette vie qui finit par vous rattraper ». Mokrane Chemin ajoute en s’adressant aux imposteurs de tous bords : « la dispersion que vous avez promue puisque vous êtes créateurs de divisions en service commandé, n’arrangera pas les affaires aux moments historiques ». « Passons sur tous les précédents, mais qu’en est-il de l’année blanche de tous les enfants de Kabylie, à l’exception des vôtres bien sûr. Qui a négocié, conclu des accords, pour quels résultats ? », s’interroge Mokrane Chemim.

Ce dernier rappelle, à juste titre, qu’un quart de siècle après, retour à la case départ. Et de donner des exemples concrets : l’enseignement de la langue amazighe est toujours facultatif avec possibilité aux parents de refuser cet enseignement à leurs enfants, la question portant sur le choix de l’alphabet n’est pas encore tranchée et, maintenant pour boucler la boucle, ils veulent arabiser l’environnement naturel ». « La reddition des comptes doit être exigée de ceux qui ont décidé du boycott scolaire et conclu des accords (quels accords ? et quel en était le contenu ?) pour organiser la reprise de la scolarité en vue d’un scrutin électoral. Sans cela, je conclus que nous sommes à la ferme des animaux », termine Mokrane Chemim.

Idir Tirourda