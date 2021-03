JSK : Bientôt un livre sur Stefan Zywotko

KABYLIE (TAMURT) – C’est une très belle et ingénieuse initiative qui a été prise par un journaliste polonais qui vient de finaliser la rédaction d’un livre sur l’une des figures les plus emblématiques du sport kabyle : à savoir Stefan Zywotko.

C’est à la fois un grand hommage mais aussi un témoignage des plus précieux qui sera offert aux lecteurs et à la postérité sur un homme qui a inscrit son nom avec des lettres d’or dans l’histoire du club le plus prestigieux en Kabylie, en Algérie et en Afrique : la JSK. Sur plus de 400 pages, le journaliste polonais, dont l’identité n’a pas été révélée pour l’instant, raconte le parcours exceptionnel et unique de l’entraineur polonais de la JSK, adopté par l’ensemble des kabyles. On peut d’ailleurs le dire sans risque de se tromper : il a été et demeure l’entraineur le plus adulé de la JSK.

Pour rappel, Stefan Zywotko est actuellement âgé de 101 ans après avoir fêté un siècle d’existence comblée, l’année dernière. Malgré qu’il vit désormais dans son pays natal depuis des décennies, il garde un lien solide et permanent avec la Kabylie. D’ailleurs, il vient même de se procurer le dernier livre qui vient d’être édité sur le JSK, comme on le voit si bien sur la photo qui illustre cet article.

Il faut rappeler que Stefan Zywotko est arrivé en Kabylie en 1977. Il a pris les rênes de la JSK en compagnie de Khalef Mahieddine. A l’époque, la JSK était dirigée par Boussad Benkaci. Sous la houlette de Stefan Zywotko, la JSK a obtenu 11 titres, un véritable record !

