Kabylie : risque d’affrontements

KABYLIE (TAMURT) – La décision du Front des Forces Socialistes (FFS) quant à sa participation ou non aux prochaines élections législatives prévues le 12 juin 2021, sera prise le 3 avril. Si le FFS opte pour la participation, le pire est à craindre.

C’est le message que tentent de transmettre, depuis quelques jours, de nombreuses voix sages. Ces dernières appellent à la raison quant aux risques d’affrontements qui pourraient découler d’un éventuel choix de participer aux législatives, qui serait exprimé par le FFS. Une option qui semble séduire entièrement la direction nationale du FFS qui a rencontré le président Tebboune il y a quelques jours. Cette rencontre est loin d’être une simple étape protocolaire. Elle représente plutôt un message clair et direct de soutien à la feuille de route tracée par l’équipe de Tebboune. Mais ce choix est loin de faire l’unanimité à l’intérieur même du FFS.

En plus des militants, des cadres et des sympathisants qui ont exprimé publiquement leur rejet des législatives du 12 juin prochain, il y a même des sections communales et des collectifs militants qui ont rendu public des désaveux visant l’actuelle direction nationale incarnée par le Premier secrétaire Youcef Aouchiche. Le regrettable scénario qui s’est déroulé lors des élections ayant succédé aux événements du printemps noir de 2001 risque de se reproduire en Kabylie, alertent plusieurs observateurs avertis. Ces derniers ont appelé à la sagesse pour éviter que des actes de violence ne se produisent entre les partisans du vote et ses opposants surtout quand on sait qu’il ne s’agira que d’une minorité infime qui adhérera à cette démarche d’élections législatives.

Le FFS a une lourde responsabilité dans ce qui va advenir, si sa direction actuelle se laisse séduire par les privilèges matériels qu’offre l’APN aux députés au détriment de la paix et du calme qui devrait régner en Kabylie. Quoi qu’il en soit, les actes de violence devraient être rejetés et dénoncés par tous les acteurs politiques ou autres. Les décisions politiques qui les encourageraient et les favoriseraient aussi.

Idir Tirourda