Double crime à Ichekaven : Une marche silencieuse « pour réclamer justice » à Manal et sa mère Rahima

ICHEKAVEN (TAMURT) – A l’initiative du Collectif des habitants du village Ichekaven, relevant de la commune de Feraoun, plusieurs centaines de personnes ont pris part, ce vendredi 02 avril, à une marche silencieuse « pour réclamer justice » à Manal, une fille de 5 ans, et sa maman Rahima, âgée de 44 ans, tuées par un membre de la famille dans une étrange histoire liée à la sorcellerie.

Les faits de cette affaire mystérieuse, qui a défrayé la chronique locale et jeté l’émoi dans toute la commune de Feraoun et au-delà, remontent au 09 mars dernier. Ce jour-là, selon les premiers éléments de l’enquête, le frère de Rahima, accompagné d’autres membres de la famille, s’est rendu au domicile des victimes, alors que le père était absent, pour pratiquer sur elles un rite d’exorcisme, prétendant qu’elles étaient possédées par des esprits impurs. Le meurtrier présumé a infligé à ses victimes des violences atroces destinées, d’après ses aveux, à délivrer par le rite de la ‘’roqia’’ l’enfant et sa maman, donc sa nièce et sa sœur, des esprits malins qui les possédaient.

En plus des portraits des victimes, les manifestants, qui ont sillonné les rues du village Ichekaven, ont brandi des pancartes sur lesquelles nous pouvons lire : « Non à l’exorcisme, nous nous indignons jusqu’à ce que justice soit faite», «Justice au double meurtre de Manel et sa maman Rahima» ou encore «Stop aux rituels sectaires». Le collectif des femmes libres et indépendantes de Béjaïa, ayant pris part à cette manifestation, a arboré une banderole portant les slogans: «Stop aux féminicides», «Non à l’exorcisme et à la sorcellerie». Devant l’insistance des manifestants à réclamer la lumière sur cette tragédie, tout en dénonçant le silence de l’administration judiciaire qui refusait jusque-là de communiquer sur cette affaire, la gendarmerie s’est hâté de rendre public un communiqué informant l’arrestation de quatre personnes impliquées dans ce double et horrible crime. Ces mis en cause, le meurtrier et ses trois présumés complices, tous de la famille des victimes, selon ce communiqué, ont été présentés devant les juridictions compétentes et placés sous mandat de dépôt à la prison du centre-ville de Bgayet.

A noter que lors de sa prise de parole, le mari de Rahima et père de Manal a demandé l’application de la loi et que la justice soit faite. Mais, la question que d’aucuns se posent est la suivante : comment de telles croyances religieuses rétrogrades ont trouvé place dans la société kabyle ?

Arezki Massi