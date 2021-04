Tizi Ouzou : 2 morts et 5 blessés

TIZI OUZOU (TAMURT) – C’est l’hécatombe sur les routes à Tizi Ouzou. Il ne se passe pas un jour sans que des accidents de la circulation, souvent graves, ne soient signalés dans les quatre coins de la région.

Rien qu’hier, on a enregistré deux morts et cinq blessés, dont certains sont dans un état grave, suite à la survenue de deux accidents de la circulation. Le premier a été enregistré à 20 heures, sur la route nationale numéro 12 reliant Tizi Ouzou à Azazga, plus exactement à Oued Aissi, à proximité de l’hôpital psychiatrique « Fernane-Hanafi », en allant de Tizi Ouzou. Les éléments de la protection civile de l’unité principale de Tizi Ouzou sont intervenus immédiatement. Cet accident est un carambolage entre trois véhicules légers. On déplore le décès d’un homme âgé de 46 ans ainsi que 3 blessés âgés de 42, 46 et 50 ans. Les victimes de cet accident grave ont été évacuées vers le centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou.

Par ailleurs, les éléments de la protection civile de l’unité de la daïra des Ouadhias sont intervenus, également hier, à 20h15 pour un accident de la circulation sur le chemin W128, plus précisément au lieu-dit Ichioueche dans la commune de Boghni. Il s’agit du dérapage d’un véhicule léger suivi d’une chute dans une rivière. Un homme âgé de 31 ans est décédé sur place, suite à ce drame. On déplore également deux blessés âgés de 23 et 33 ans. Les victimes ont été transportées vers l’établissement de santé publique de la ville de Boghni.

Tarik Haddouche