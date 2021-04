Elections législatives en Algérie, les habitués de la mangeoire à Vgayet s’agitent

VGAYET (TAMURT) – A moins de deux mois des élections législatives en Algérie, quelques poids-plumes politiques à Vgayet commencent à s’agiter. Ces individus ont d’ores et déjà retiré les formulaires de souscription de signatures pour prendre part à cette énième mascarade.

Intervenant dans une conjoncture politique marquée par la montée en puissance des projets indépendantistes prônés par les principales organisations politiques kabyles (le MAK, l’URK et Akal), cette élection est un « non-événement » pour les habitants de la région. Il importe, à ce propos de rappeler, que les deux dernières élections (la présidentielle et le référendum sur la constitution) n’ont pas eu lieu en Kabylie. Il en sera de même le 12 juin prochain. Ce n’est plus une hypothèse mais une évidence. Cela d’autant plus que les deux anciennes formations politiques kabyles (le FFS et le RCD) ont, elles aussi, décidé de boycotter ces législatives.

Par calculs malsains ou réflexes pavloviens, les clientèles du pouvoir, malgré ces nouvelles donnes, s’évertuent à ignorer la réalité du terrain. Multipliant les va-et-vient et les contacts avec leurs mentors d’Alger, ces individus, assimilés localement à des ‘’ larbins du pouvoir’’, voudraient maintenir leur proximité avec les cercles décisionnels, quitte à porter préjudice à leur région, berceau de toutes les luttes justes pour la démocratie et les libertés. Il est à signaler que l’instance en charge de cette élection a annoncé que 27 (22 partis et 5 indépendants) postulants ont retiré des formulaires de souscription des signatures au niveau de la DRAG de Vgayet. Il ne s’agit là que d’une annonce. La réalité ont la saura le 12 juin 2021.

Amayas D.