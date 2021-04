Tizi Ouzou : le prix Rabah-Aissat attribué à Azra

TIZI OUZOU (TAMURT) – Le premier prix du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, qui porte le nom du regretté Rabah Aissat, ancien président de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi Ouzou, assassiné à Ain Zaouia, a été attribué hier au village Azra situé dans la commune de Tigzirt sur mer.

Le choix de ce village s’est effectué après une sélection très rigoureuse menée par une commission spécialisée qui a pris en considération de nombreux critère inhérents à divers domaines. Ainsi, le village Azra remporte le prix de cette huitième édition de ce prix qu’organise chaque année l’APW de Tizi Ouzou dans le but d’encourager les villages à accorder une grande importance à l’hygiène et à la protection de l’environnement mais aussi à l’aspect esthétique des cités. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée hier au théâtre régional Kateb-Yacine. Au total, 13 villages ont été récompensés à la même occasion.

En plus des dix lauréats de cette année, trois autres villages ont reçu le prix du super concours. Concernant la première catégorie et en plus d’Azra, récipiendaire du premier prix, les autres villages primés sont, par ordre : At Amar – At Bouadou, Bou Ighzer – Frikat, At Aissa Ouyahia – Illiliten, Tafrout – At Yahia, Affensou – Larbaa Nat Iraten, At Bouada – Azazga, Ifnaiene – Aït Oumalou, Ichelivene – At Vu Youcef et enfin At Mimoun – At Aggouacha. Quant au premier prix du super concours, il a échu au village Aourir Ouzemour – Akbil. Le deuxième et troisième prix sont revenus à Ibekarene – Bouzeguene et At Zellal – Souamaa.

Idir Tirourda