Vgayet a pris l’eau de toutes parts

VGAYET (TAMURT) – Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Vgayet dans la nuit de jeudi à vendredi n’ont pas été sans provoquer des dégâts matériels et une perturbation du trafic routier sur certains axes du centre ville. En l’espace de quatre heures seulement, il a été enregistré plus de 40 millimètres de pluie.

Ces importantes quantités d’eaux pluviales ont submergé plusieurs artères et quartiers de la ville. Ainsi, les boulevards des Aurès, Sidi-Ahmed, Krim Belkacem, stade, Aâmriw et la rue de la Liberté ont été inondés. Il en est de même au niveau de plusieurs cités au centre-ville, à l’image de la cité Tobbal. Pour résumer, Vgayet avait pris l’eau de toutes parts.

C’est ainsi que les tares de la cité ont été mises à nu pour la énième fois. Les avaloirs et autres conduites de drainage des eaux pluviales se sont avérés inopérants. La responsabilité incombe aux autorités locales.

Aussi, et encore plus évidemment, avait certifié le manque de rigueur des responsables locaux à faire face à de pareilles situations. Une situation qui se reproduit à chaque averse ! Il est vrai que le problème d’évacuation des eaux pluviales se pose avec acuité dans pratiquement tous les quartiers de la ville de Vgayet, d’autant plus qu’une étude le confirme et détermine dans ce contexte un nombre d’ouvrages pour la protection de la ville. Sur le terrain, ladite étude reste toujours un vœu pieu. L’on attend la survenance du pire pour agir.

Dalil Imaxlufen