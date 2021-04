Ali Mouzaoui publie un 3ème roman

KABYLIE (TAMURT) – Ali Mouzaoui, célèbre réalisateur et écrivain, originaire de la région d’Assi Youcef, près de Boghni, vient de publier son tout nouveau roman aux éditions Frantz-Fanon que dirige l’écrivain-journaliste Amar Ingrachen.

Le titre de ce deuxième roman d’Ali Mouzaoui est original et poétique : « Dans le ciel, des oiseaux et des étoiles ». Ce troisième roman d’Ali Mouzaoui sort en librairie demain, 20 avril 2021, a indiqué l’éditeur. Le livre de plus de 250 pages raconte les rêves d’un enfant en temps de guerre. « Posant un oiseau sur sa tête, un enfant rêve de voler. Mais, par temps de guerre, les rêves ne se réalisent pas. Par temps de fausse paix, les rêves se brisent », résume l’éditeur. Dans ce roman, à travers le regard de cet enfant qui porte fièrement l’idéal de son père mais qui chancelle sous le poids d’un passé chargé de trahisons et de reniements, se dessine la mémoire tragique d’une Algérie meurtrie et incertaine.

Ali Mozaoui, usant de sa plume acerbe et poétique, ravive, à travers ce roman, un pan obscur et des douleurs tues qui font tâche dans la version glorieuse de l’Histoire : ce roman montre comment des traîtres deviennent des maîtres, des héros sont déterrés pour servir de trophées… et la cupidité assassine les espoirs. « Dans le ciel, des oiseaux et des étoiles est un roman poignant où Ali Mouzaoui, confrontant innocence et cruauté, espérance et déchéance, passion et indifférence, nous peint ce qu’il y a de plus vrai et de plus beau dans l’humain : sa fragilité », explique encore l’éditeur.

Ali Mouzaoui est l’auteur de nombreux autres livres dont « Thirga au bout du monde », « Comme un nuage sur les routes »… Il est aussi le réalisateur de nombreux films et films documentaires.

Idir Tirourda