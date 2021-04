Printemps noir de Kabylie : où est la vérité ?

KABYLIE (TAMURT) – Cette semaine, la Kabylie commémore dans la douleur et le recueillement, le vingtième anniversaire des événements tragiques du printemps noir de 2001. A ce jour, le mystère demeure tout entier concernant ces événements ayant endeuillé des centaines de famille et toute la Kabylie.

La tragédie de 2001 en Kabylie a fait plus de 120 morts, la majorité des jeunes issus des quatre coins de la région en plus d’un nombre très élevé de blessés. Mais ce même printemps noir a plongé la Kabylie dans une tourmente sans fin dont les traces et les conséquences fâcheuses sont toujours perceptibles aujourd’hui. Vingt ans après la survenue de ces événements, aucun des auteurs ou des commanditaires des dizaines de crimes perpétrés par des gendarmes n’a été inquiété par la justice.

A ce jour, le mystère demeure entier concernant la face cachée de ce printemps noir. L’ensemble des acteurs de premier plan de ce printemps dramatique, ceux qui occupaient les Unes des journaux de l’époque, ont disparu de la scène publique. Alors qu’à l’époque ils ne cessaient de crier haut et fort qu’ils n’abandonneraient jamais le combat contre le pouvoir « mafieux et assassins ».

Où sont-ils aujourd’hui ? Pourquoi se sont-ils éclipsés définitivement ? Pourquoi, au moins, ne se recueillent-ils pas sur les tombes des martyrs du printemps noir de Kabylie ? Pourquoi ne rendent-ils pas visite aux parents et aux familles de ces mêmes victimes en guise de signe de soutien et de réconfort ? Autant de questions et tant d’autres qui demeurent sans réponses. La Kabylie devrait tirer toutes les leçons de cette expérience pour ne plus retomber dans les mêmes tragédies.

Tarik Haddouche