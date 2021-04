Marche du 20 avril : La démonstration de force des indépendantistes à Vgayet

VGAYET (TAMURT) – Rien ne semble arrêter la Kabylie dans sa marche vers le recouvrement de son Indépendance. La preuve a été donnée, ce mardi 20 avril, lors de la manifestation monstre commémorant le double anniversaire du printemps berbère 1980 et le Printemps noir 2001. En effet, des milliers de personnes, venues des quatre coins de la région de Vgayet, ont manifesté dans les rues de la ville de Bougie pour réclamer l’indépendance de la Kabylie.

Drapés de l’emblème kabyle et brandissant des banderoles sur lesquelles sont écrits des slogans réclamant notamment l’indépendance de la Kabylie et la libération des indépendantistes incarcérés dans les geôles algériennes (Lounes Hamzi et Djamel Azaim), les manifestants ont scandé tout au long de leur marche, qui s’est ébranlée du campus Targa Ouzemour vers la place Said Mekbel, des slogans hostiles au pouvoir colonial algérien et favorables à l’Indépendance de la Kabylie : « Kabylie Indépendante », « A Lwenas, Dwass ad nchereg tamurt » (O Lounes, la solution est l’Indépendance), « Pouvoir assassin ».

Les manifestants ont observé une halte à la place Said Mekbel, à quelques pas de l’édifice public où siège le représentant de l’Etat colonial algérien (le wali) et son administration. Les militants indépendantistes qui se sont succédé au micro ont salué une mobilisation record et historique des kabyles pour recouvrer l’indépendance de la Kabylie. La flamme indépendantiste kabyle est plus que jamais ravivée.

Arezki Massi