Tizi Ouzou : les indépendantistes en force à la marche du 20 avril

TIZI OUZOU (TAMURT) – Les militants et sympathisants des mouvements souverainistes kabyles, dont l’URK et le MAK, étaient présents en force à la marche commémorative du 41ème anniversaire du printemps berbère qui s’est déroulée ce matin dans la ville de Tizi Ouzou.

En dépit de la répression et ces intimidations ayant visé exclusivement les militants et partisans de l’indépendance de la Kabylie, ces derniers, par leur courage, ont réussi à braver l’interdit, voire les dangers, en battant le pavé de la ville des genêts de bout en bout. Des centaines de drapeaux kabyles et de banderoles revendiquant l’indépendance de la Kabylie étaient déployés par les militants de l’Union pour la République Kabyle (URK) et du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK).

Les tentatives des relais locaux du pouvoir, connus de tous, d’infiltrer la marche des indépendantistes, a été couronnée d’un cuisant échec. Une vraie gifle aux kabyles de services (KDS) ! La marche du 20 avril, cette année encore, a été celle des indépendantistes kabyles. Un détail de taille : la majorité des manifestants qui brandissaient les drapeaux kabyles étaient des jeunes. Et l’avenir leur appartient.

Idir Tirourda