Algérie : L’islamologue Saïd Djabelkhir condamné à trois ans de prison ferme

ALGER (TAMURT) – Une peine de trois ans de prison ferme assortie d’une amende de 50 000 DA a été prononcée, ce jeudi 22 avril, par le juge du tribunal Sidi M’hamed d’Alger à l’encontre de l’islamologue et chercheur en soufisme algérien, Saïd Djbelkhir. Celui-ci est poursuivi pour « offense aux préceptes de l’Islam et à des versets coraniques» suite à une plainte déposée contre lui par un enseignant universitaire de Sidi Bel Abbes, en l’occurrence Bachir Bouyedjra Aberrezak, et ce, avec l’appui de plusieurs avocats, qui se sont constitués comme « plaignants ».

Lors du procès qui s’est déroulé le 1 avril dernier, le parquet avait requis « l’application de la loi à l’encontre de Said Djabelkhir ». Ironie du sort, le plaignant principal, spécialiste en sécurité numérique, enseigne à l’université qui porte le nom de Djillali-Liabès, assassiné par des obscurantistes islamistes le mardi 16 mars 1993, par balles, à la Cité Ben Omar de Kouba. Devenu une cible privilégiée des islamistes et des médias arabophones inféodés au régime algérien arabo-islamique, Said Djabelkhir, faut-il le souligner, est le fondateur du « Cercle des Lumières pour la pensée libre ».

Sa vision progressiste et moderniste de l’islam dérange les tenants du salafisme et du wahhabisme, deux courants de l’islam radical importés de l’Orient et de l’Arabie Saoudite. A noter que plusieurs militants kabyles ont apporté leur soutien à cet intellectuel et chercheur universitaire.

Arezki Massi