Des milliers de travailleurs dans la rue

VGAYET (TAMURT) – Des milliers de travailleurs ont battu le pavé ce mercredi à Vgayet pour dénoncer « les violences policières » et « l’acharnement judiciaire » à l’encontre des délégués syndicaux de la région. Cette marche a été initiée par le syndicat UGTA et plusieurs autres organisations syndicales et politiques.

Avant l’entame de la marche, un rassemblement a eu lieu devant le tribunal de la ville où des prises de parole ont été improvisées. Il faut dire que la situation socio-économique de Vgayet est peu enviable. Pour preuve, le tissu économique de la région Est en passe d’être complètement démantelé par le pouvoir algérien. Ainsi, plusieurs entreprises, notamment publiques, font face à des difficultés en l’absence de plans de charge. Et ce sont les travailleurs qui payent généralement les pots cassés d’une mauvaise gestion de l’administration centrale.

C’est le cas des travailleurs des briqueteries de Seddouk et de Sidi Aïch qui sont à leur dixième mois sans salaires ! Plus dramatique, 196 travailleurs de l’entreprise Numilog ont été arbitrairement licenciés l’été dernier. Sans ressources, ces derniers ne cessent de réclamer leurs droits. Mais en vain. Dernièrement, 12 employées d’Alcost, une usine spécialisée dans la confection de costumes, ont été poursuivies en justice par leur directeur pour avoir, tenez-vous bien, « participer à une grève de dignité. » Et la liste des « misérables » est loin d’être exhaustive.

Dalil Imaxlufen