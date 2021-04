Feux croisés contre les Kabyles

KABYLIE (TAMURT) – Des anti-Kabyles de plusieurs bords ont choisi la date très symbolique du 20 avril qui coïncide avec la célébration de l’anniversaire du printemps berbère pour déverser leur venin sur les Kabyles et la Kabylie et plus particulièrement sur les Kabyles qui soutiennent le projet de l’indépendance.

Il y a même un de ces énergumènes, un certain Bendira, qui a lancé un appel public à exterminer tous les Kabyles, sympathisants, militants et partisans du projet de l’indépendance de la Kabylie. « Si j’avais le pouvoir, je les aurais exterminé à l’aide d’un insecticide ». Il ne s’agit là que d’un passage laconique du discours haineux et ordurier lancé par ce Bensdira et dont la reprise des propos ne ferait que donner trop d’importance à quelqu’un qui n’en a aucune. Des réactions massives et unanimes de condamnation de ces propos ont été enregistrées partout en Kabylie, seulement en Kabylie, bien entendu et ce, à l’ère du « khawa-khawa-isme ».

Pour l’instant, la justice algérienne ne s’est pas encore manifestée en dépit de la gravité des conséquences que peuvent engendrer inéluctablement de tels appels au meurtre contre les Kabyles. Ce sinistre Bensdira n’est pas le seul à prendre à partie les Kabylie et les Kabyles après que la tristement célèbre Naima Salhi se soit tue. Il y en a encore d’autres ! Il s’agit d’une véritable campagne anti-kabyle dont on ignore pour l’instant les objectifs.

Peut-il s’agir d’une coïncidence, le fait qu’il y ait autant de propos anti-kabyles de manière simultanée ? Rien n’est moins sûr. En revanche, une chose est sûre : il est plus que jamais temps que la Kabylie prenne son destin en main et que les Kabyles cessent de se battre et de se sacrifier pour les autres, qui le lui rendent d’ailleurs si mal.

Idir Tirourda