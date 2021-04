Vgayet/Législatives algériennes : Six partis politiques et deux indépendants déposent leurs dossiers !

VGAYET (TAMURT) – Décidément, le pouvoir algérien veut, coûte que coûte, tenir « son élection législative» en Kabylie, en actionnant sa clientèle et ses relais locaux. En effet, pas moins de six partis politiques et deux listes indépendantes ont déposé leurs dossiers de candidature au niveau des services de la Direction de la réglementation des affaires générales (DRAG), en prévision des élections législatives algériennes, prévues le 12 juin prochain, a indiqué, ce jeudi 22 avril, Hachemaoui Achour, le coordinateur de l’autorité nationale (algérienne) indépendante des élections (ANIE), au miro de radio Soummam.

Ce même responsable, ancien militant du parti islamiste Hamas, a déclaré qu’au total 24 partis politiques et huit listes d’indépendants avaient retiré les formulaires de candidature. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à cette élection législative est fixé à ce 22 avril, à minuit. Pour rappel, les deux partis politiques kabyles, le RCD et le FFS, avaient décidé de boycotter cette élection, s’alignant ainsi sur la position des mouvements indépendantistes kabyles, le MAK et l’URK, qui ont annoncé la campagne « zéro vote » en Kabylie.

Même si le coordinateur de l’ANIE n’a pas révélé les noms de ces formations politiques qui ont déposé leurs dossiers de candidature à Vgayet, tout le monde sait déjà que le FLN et le RND, deux béquilles du régime algérien, figurent parmi ces partis.

Arezki Massi